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Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Rahmet-i Rahman'ın kainatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan, iletisinde Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır." ifadelerini içeren 4. ayetinin yer aldığı görseli de paylaştı.


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