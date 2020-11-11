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11 Kasım 2020 Çarşamba 21:31 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti

Başkan Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti
AA

Başkan Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

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