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  3. Başkan Erdoğan ve Putin yarın Moskova'da görüşecek

Başkan Erdoğan ve Putin yarın Moskova'da görüşecek

Başkan Erdoğan ve Putin yarın Moskova'da görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın Moskova'da bir araya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Moskova'da bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.


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