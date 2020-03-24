Başkan Erdoğan bakanlarla tek tek görüşerek çalışmaları yakından takip ettiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" dedi.

Erdoğan, "(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz." ifadesini kullandı.

UZAKTAN EĞİTİM



Uzaktan eğitime ilişkin çalışmaları da değerlendiren Erdoğan, "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." dedi.

"FAHİŞ FİYATLA SATANLARA HESABINI SORARIZ"



Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız."

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AA