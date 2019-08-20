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  3. Başkan Erdoğan talimatı verdi... Eminönü esnafına 0 faizli kredi

Başkan Erdoğan talimatı verdi... Eminönü esnafına 0 faizli kredi

Başkan Erdoğan talimatı verdi... Eminönü esnafına 0 faizli kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına ilgili kuruluşumuz KOSGEB'in "Acil Destek Programı" kapsamında 100.000 TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışın ardından su baskının yaşandığı Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda mağdur olan esnafın mağduriyetinin giderileceğini açıkladı.

Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına ilgili kuruluşumuz KOSGEB'in "Acil Destek Programı" kapsamında 100.000 TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruzç." ifadelerini kullandı.

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