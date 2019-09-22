Başkan Erdoğan: Sınır boyunda hazırlık tamam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’dan New York’a Hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye’deki terör örgütleriyle ilgili olarak, “Şimdi bir uydurma örgüt ortaya çıkarıldı SDG diye. Bu bir aldatmaca. Bunun da PYD ve YPG’den hiçbir farkı yok” ifadelerini kullandı. Erdoğan güvenli bölgeyle ilgili ABD’yle ortak çalışmaların devam ettiğini ancak sınır boyunca bütün hazırlıkların da tamamlandığını söyledi.

Başkan Erdoğan’ın değerlendirmeleri şöyle:

SDG DİYE BİR ÖRGÜT YOK

Sınır boylarında hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD bizim stratejik ortağımız. Karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD’nin de davetli olmadığı bir yerde terör örgütlerine vermiş olduğu desteği görmezlikten gelmek gibi bir lüksümüz olamaz. YPG/PYD gibi PKK’nın yan kolları gibi örgütlere şuanda ABD’nin verdiği destek apaçık ortadadır. DEAŞ tamamen bitti. Şimdi bir uydurma örgüt ortaya çıkarıldı SDG diye. Bu bir aldatmaca. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz.

PATRİOT HÂLÂ GÜNDEMİMİZDE

Patriotlar konusunda Sayın Trump telefon görüşmemizde ‘bu hâlâ gündeminizde mi’ diye söylediğinde ben kendisine ‘evet’ dedim. Biz S-400’leri nasıl aldıysak kısa bir süre sonra ülkemiz genelindeki yerleşim planları gerçekleşiyor. Bize Patriot noktasında da şartlar sağlanırsa biz sizden de bunları alabiliriz dedik. Bu da onların gündeminde. Bunları hallederken F-35’leri bir yere koymamız mümkün değil. F-35’lere1 milyar 350 milyon dolar para yatırdık. Biz F-35’lerde üreticiyiz.

ABD’YLE İDLİB’İ GÖRÜŞECEĞİZ

İdlib tasarısında şuanda böyle bir ret bizim aramızda yaptığımız görüşmelerde söz konusu değil. BM Güvenlik Konseyi’nde yeni bir gelişme olduysa bilemiyorum ama Ankara zirvesinde Sayın Putin, İran 3’lü olarak açıklamamızı yaptık. İdlib’le ilgili yaptığımız açıklama tamamen ateşkese dayalı bir açıklamaydı. ABD’nin dahi buraya aykırı bir şey yapacağını düşünmüyorum. Şuanda da bu 4’lüyle Putin ile Ankara’da görüştük diğerleriyle de Amerika’da görüşmelerimiz olacak.

Yalan habere sert tepki

Erdoğan, Fox TV muhabirinin Tank Palet Fabrikası’yla ilgili sorusuna tepki gösterdi. “Fox TV’yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun” diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu kanalda Tank Palet fabrikasıyla ilgili açıklamalarına da tepki göstererek, “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı satın alma veya satma olmadığını söylüyor” dedi.

SİGARA YASAĞI GENİŞLEYECEK

Başkan Erdoğan tütün kullanıyla ilgili yeni kısıtlamalar geleceğini belirterek, elektronik sigarının da gümrükte engelleneceğini söyledi. Erdoğan, “Açık alanda da şimdi bunun üzerindeyiz. Nargile konusunda da aynı mücadelemizi sürdüreceğiz. Nargile sigara dan az zararlıdır diyenler saflığa yatıyor. Tam aksine daha zararlıdır sigaradan” dedi.

KATİLLER MECLİS’E KADAR SIZMIŞLAR

Başkan Erdoğan, “Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST etkinliğinde gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır’da annelerin sürdürdüğü evlat nöbetine değinen Erdoğan, “Bugün Diyarbakır’da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, ‘Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız’ diyorlar. Kandil’e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerin önünde, arkasında olanlara, onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar” dedi.

BU MİLLET UNUTMUYOR

Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “6-7 Ekim’de sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır’da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar. Bu topraklar rastgele topraklar değil.”

TİHA’YA BAŞKAN’DAN İMZA

Yarışmalarda dereceye giren projelerin sahiplerine ödüllerini takdim eden Erdoğan’a Dene-Yap Teknoloji Atölyeleri öğrencileri plaket takdim etti. Erdoğan ve Emine Erdoğan, beraberindekilerle Akıncı TİHA’yı ziyaret etti. Erdoğan, Akıncı TİHA’ya imza attı.

5 GÜNDE 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve ziyaretçi sayısı 5 günde 1 milyon 20 binle rekor kıran TEKNOFEST’te konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası lider araştırmacı programına devam edeceğini söyledi.

BM ADAYLIĞINA VOLKAN BOZKIR

BM Genel Kurul Başkanlığı’na eski AB Bakanı Volkan Bozkır’ın aday gösterildiği açıklayan Erdoğan, “Tecrübeli bir diplomat, layıkıyla yapacaktır” diye konuştu.

RUMLAR’DAN ‘AKINCI’YA ÖVGÜ

Akıncı’nın TEKNOFEST’te tanıtılması Rum medyasında gündem oldu. ‘’Türkiye, saldırı Drone’unu sergiledi’’ başlığını atan Rumlar, Akıncı’nın 1 ton mühimmat taşıyabildiğini ve benzerini dünyada üretebilecek sadece dört ülke bulunduğunu yazdı.