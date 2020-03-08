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Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı

Başkan Erdoğan "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde Silivri Belediye binasına ulaşan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Başkan Erdoğan ziyaretinde, belediye özel defterini de imzaladı.

"KANAL İSTANBUL'U DA YAPACAĞIZ"

Erdoğan, daha sonra Silivri'de halka hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.


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