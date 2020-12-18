18 Aralık 2020 Cuma 20:13 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferansla görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferansla görüştü.
Görüşmede, Erdoğan ile Merkel iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususları ele alarak, yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.
Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Başkan Erdoğan, sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Merkel'e teşekkür etti.