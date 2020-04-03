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  3. Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirleri paylaştı

Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirleri paylaştı

Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirleri paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin tabloyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin tabloyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

AA'nın aktardığı habere göre, Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde hayatı normale döndürmek, 83 milyon olarak bizim elimizde. Kovid-19'a karşı mücadele çerçevesinde attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkıp tehdit tam olarak ortadan kalkıncaya kadar kurallara harfiyen uymalıyız."

Başkan Erdoğan, paylaşımda yeni tedbirlere ilişkin başlıkların sıralandığı bir tabloya da yer verdi. Tabloda, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem, KORONA yaz, 8119'a gönder. 10 TL bağışta bulun." mesajı da yer aldı. 


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