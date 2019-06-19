Başkan Erdoğan: Aynı odada 45 dakika kaldıkları görüntülerle ispatlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de toplu açılış töreninde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Hep birlikte Sancaktepe'yi hayallarimize ve hedeflerimize uygun bir seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalışacağız. Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz toplam tutarı eski rakamla 276 trilyon lirayı bulan 28 kalem yatırım ve hizmetlerin ilçemize şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Eserler arasında bir kongre merkezi çok sayıda okul bilgi evi cami çocuk bahçeleri buna benzer hizmet birimleri var. Kız yurdu sağlık ocağı engelli rehabilitasyon merkezi de açılışını yapacağımız eserler arasında bulunuyor.

''ZULÜM 1453'TE BAŞLAMADI GÖNÜLLERİN FETHİ 1453'TE BAŞLADI''

Geçmişe gidelim burada bir değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Sancaktepe'nin acaba 20 yıl öncesini bilenler ne kadar? Gençler bilmez. Gençler bunu bilse oy verirken daha farklı oyunu verecek. 20 yıl öncesinde böyle bir Sancaktepe var mıydı? Alt yapısı ile üst yapısı ile okullarıyla hastaneleriyle acaba böyle bir Sancaktepe var mıydı? Biz iktidar olduk Sancaktepe farklı bir ilçe oldu. Sancaktepe adeta küllerinden doğdu. Birileri çıkmış kendine göre atıyor tutuyor '25 senede ne yaptınız?' diyor. Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok. Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır. Bu ülkenin boş lafa halka karşı başka konuşup arkada başka işler yapmaya bu milletin karnı toktur. Türkiye bu popülist siyaset anlayışı yüzünden geçmişte altın kıymetinde yıllarını heba etmiştir. CHP çöptür çukurdur çamurdur. Şimdi gelenler de farklı olmayacaktır. CHP zihniyetine sesleniyoruz zulüm 1453'te başlamadı gönüllerin fethi 1453'te başladı. Yunan gazetelerinde atılan başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi? Bu pazar günü bunu tersine çevirmeye var mıyız?

''PAZAR GÜNÜ SİSİ Mİ DİYECEĞİZ BİNALİ YILDIRIM MI DİYECEĞİZ?''



Rahmetli Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından söylenen sözleri hatırlayınız. Muhalefete yakın bazı sosyal medya hesapları üzerinden sergilenen çirkeflikleri gördüğünüzde insalık adına utanıyorsunuz. Bu CHP zihniyeti benimle ilgili de Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz. Biz bunlardan korkmuyoruz.

''MURSİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR''

Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde çırpınıyor. Yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle değil öldürülmüştür. Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Türkiye olarak bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı göreve davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da gerekeni yapması şarttır. Sayın Binali Yıldırım'ın rakibi 'çaldılar' diyor. Evet çaldılar bu ifade hukuki bir ifade değildir siyasi ifadedir. Sayımın tamamını yapsaydınız bu pazar günü seçim olmazdı. İşlerine gelmedi. 31 Mart Seçimleri'nin galibi Cumhur İttifakı'dır.''