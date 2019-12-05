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  3. Başkan Erdoğan: Cambridge Camisi, yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacak

Başkan Erdoğan: Cambridge Camisi, yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacak

Başkan Erdoğan: Cambridge Camisi, yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacak

Başkan Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Cambridge Camisii'nin yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bu ibadethanenin yükselen İslam karşıtlığına en güzel cevap olacağını düşünüyorum. Çok uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş ülkelerde ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı adeta zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor." dedi.

"MÜSLÜMAN TERÖRİST OLMAZ VE İSLAM'DAN TERÖRİST ÇIKMAZ"

Erdoğan şunları söyledi:

"Terörle İslam'ı yan yana getiremezsiniz. İslam'ın içinden veya Müslümanların arasından bir terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz. El-Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Çünkü DEAŞ'lının İslam ile alakası yoktur ve onlar bizden değildir. Terör örgütleri arasında iyi-kötü ayrımını reddediyoruz. Ne terörün ne teröristin iyisi kötüsü, böyle bir yanlışın içine giremeyiz. Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz.Birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı 'İslami terör' yaftasını kabul etmiyoruz."

(AA)


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