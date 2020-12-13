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13 Aralık 2020 Pazar 15:04 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan devreye girdi, Ukrayna'ya kaçırılan kızına kavuştu

Başkan Erdoğan devreye girdi, Ukrayna'ya kaçırılan kızına kavuştu
DHA

Ukraynalı eşi tarafından Türkiye'den kaçırılan 6,5 yaşındaki kızı Amira Doğa Atasoy için 4 yıldır mücadele veren Aytaç Atasoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle kızına kavuştu.

Ukraynalı eşi tarafından Türkiye'den kaçırılan 6,5 yaşındaki kızı Amira Doğa Atasoy için 4 yıldır mücadele veren Aytaç Atasoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle kızına kavuştu.

DHA'nın haberine göre Ankara'da yaşayan Aytaç Atasoy'un, birlikte olduğu Ukraynalı Olena Mehoda'dan (34) 'Amira Doğa Atasoy' adını verdikleri şu an 6, 5 yaşında olan kız çocuğu dünyaya geldi. İkili, kızları 2 yaşına geldiğinde nikah kıydı. Nikahın kıyılmasından bir süre sonra Olena Mehoda, kızını da yanına alarak Ukrayna'ya tatile gitti. Eşinin gidişinden iki hafta sonra ne zaman döneceğini soran baba Aytaç Atasoy dönmeyeceklerini öğrendi. Bunun üzerine Atasoy, kızını almak için Ukrayna'ya gitti. Ancak, annesi, kızını babasına vermedi. Aytaç Atasoy, bunun üzerine önce Türk vatandaşı kızının iadesi için Ukrayna'da dava açtı. Mahkeme, Aralık 2017'de çocuğun babasına iadesini reddetti. Karar temyize götürüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Mahkeme kararına rağmen Ukraynalı yetkililer, annesi ile çocuğun nerede yaşadığını bulamadı. Baba Aytaç Atasoy son çare olarak geçen ekim ayında gittiği Ukrayna'da, aynı tarihlerde Ukrayna ziyaretinde olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Ukrayna Başbakanlık Sarayı önünde sesini duyurmayı başardı. Başkan Erdoğan, burada sorununu öğrendiği Atasoy’la birlikte Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü. Temyiz üzerine yeniden yapılan yargılamada çocuğun babasına iadesine karar verildi. Ardından küçük kızın yaşadığı adres belirlendi ve dedektiflerin takibi sonucu icra memurları, avukatları aracılığıyla annesinden alınıp, babasına teslim edildi.

'SAHİPSİZ BIRAKMADI'

Kızına kavuşan baba Aytaç Atasoy konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bizim için bir mucize gerçekleşti. Kızıma kavuştum. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Umarım kızımla beraber yüz yüze kendisine teşekkür etme fırsatı bulurum"

'ÜZERİMİZE GÜNEŞ GİBİ DOĞDUNUZ'

Amira Doğa Atasoy'un babaannesi Songül Atasoy ise "Sayın Cumurbaşkanımız üzerimize güneş gibi doğdunuz. Torunum için her gün göz yaşı döktüm. Her gün torunumdan haber almak için bekledim" diye konuştu.

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