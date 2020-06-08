Başkan Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendiriyor

Başkan Erdoğan, TRT'de Cumharbaşkanı Özel canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.





Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Koronavirüs musibeti sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun bir çok yönlü meydana getirdiği zararlar var. Başta ABD olmak üzere, Rusya, Çin büyük zararlar gördü. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Türkiye'de hamdolsun biz kendi durumumuza baktığımızda Türkiye dünyada bir numara. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakalamak üzere. Terörle mücadele de de salgınla mücadeledeye de devam ediyoruz. 102 ülkeye yardımlar gönderdik.

Yeşilköy'deki havalimanımızın bir bölümünü kalktık 45 günde biz burayı 1008 odalı hastane olarak yapalım dedik. Yüklenici firma iki hastaneden birini de üstlendi. Diğerini de Sancaktepe'de yaptık. Askeri havalimanının yanına yapalım dedik, 1008 odalı oraya da onu yaptık. En ileri teknolojiyi kullandık. Bunlarda 16'şar amelitathane var. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. Murat Dilmener Çapa'da duayen bir hoca. Bu hocamızın koronada ölmesi buna bir farklılık arz ediyor. Bütün talebeleri bize telefon üstüne telefon ederek teşekkür etti. Aynı şekilde ok meydanındaki şehir hastanesini de orayı da Cemil Hoca'nın adını oraya verdik. Cemil Taşçıoğlu aynı zamanda benim hemşerim. Çapa'dan olumlu sesler getirdi. Hadımköy'de İsmail Niyazi Kurtulmuş abimizin adını verdik. Şehir hastanelerini genişleterek devam ettiriyoruz. 11 şehir hastanemiz oldu. Bunların hava ulaşımıyla entegre oluşu sağlık turizminde bir patlama meydana getirecek. Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığımızı da kapayacağız. Yurt dışından hastalar gelmeye başladı hemen.

Maske, mesafe, temizlik... Bu üç kavrama çok dikkat edin. Maske ihmal etmeyin. Kapalı mekanda kesinlikle maskenizi takın. 1,5 kesinlikle bu mesafeyi koruyalım. Elimizi bir yere sürdük hemen yıkayalım veya dezenfekte edelim. Bunu yapalım ki başımıza iş almayalım. Buradaki tedbirlerimiz ele alınırsa kısa zamanda 65 yaşındaki abilerim bu işlerden zarar görmeyecektir. Gençlerimiz nasıl olsa bize bir şey olmaz demesin. Bu hafta sonu yapılanlar doğru şeyler değil. Meydana gelen bir olayda bu işi telafi edemezsin. Bu işin telafisi zor, bu farklı bir virüs. Buna karşı tek çare 'maske, mesafe, temizlik' bunlara dikkat edilmesi gerekiyor.

Bugünün rakamlarına baktığımız zaman vaka düştü, vefat 19, yoğun bakımda 624, entübe 261, bugün iyileşenlerin sayısı güzel 3 bin 411 test 39 bin 361. Vefatı ne kadar sıfırlamaya doğru gidersek daha mutlu olacağız.

Türkiye'de üniversite olmayan ilimiz kalmadı. Çok lüks hastaneler yaptık. Vatandaşımıza ücretsiz ilaç veriyoruz. Biz böyle bir zamanda vaka ölüm oranına bakıyorsunuz yüzde 2 civarında. Fransa'da bu yüzde 18 ama dinlediğin zaman kendisini havasından geçilmiyor. Durum hamdolsun bizde çok farklı seyretti hala da böyle seyrediyor. Biz vatandaşlarımıza ilaçlarını ücretsiz vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz. Eğer bu ülkenin Cumhurbaşkanı isem sorumluluğumun altında bu yatıyor. Kalkıp da 'kenarda köşede bir hasta var ne olursa olsun' diyemeyiz.

2 tane başı tersten yapışık yavru var. Yaşları da 2,5. Türkiye'de bunu kimlere gösterdiysek bir netice alamadık. Dediler ki bu ameliyatı bir Keşmirli doktor yaptı. Biz de bütün resimleri çektiler oraya gönderdiler. Ve onlar da getirin bakalım dediler. Biz bu iki yavrumuzu İngiltere'ye gönderdik. Doktor Keşmirli fakat bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden 2 doktor da ameliyata girdiler. 42 kişilik bir ekiple o ameliyat gerçekleşti ve hamdolsun bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra belki 1 ay belki 15 gün içinde Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Ben telefondan hareketlerini falan görüyorum. Fakat biz o iyi niyetimizle adımı attık ve orada da bir Türk armatör bir de Keşmirli bu ikisi de dediler ki bedeli neyse biz ödeyeceğiz. Onlar da bu bedeli üslendiler. Niyet hayr olunca akıbette hayr oluyor. Biz bu işi zaten üslenmiştik, yapacaktık. O yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu. Bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor.