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  3. Başkan Erdoğan: Burs ve kredi ödemelerini bugün başlattık

Başkan Erdoğan: Burs ve kredi ödemelerini bugün başlattık

Başkan Erdoğan: Burs ve kredi ödemelerini bugün başlattık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen programda gençlere hitap etti. Erdoğan, "Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız. Burs ve kredi ödemelerini bugün başlattık." dedi

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Sevgili gençler Samsun'da atılan ilk adımın önemini kavramalıyız. Gençlerimizin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesi için her alanda kendilerine destek olduk. Seçilme yaşını önce 25 e ardından da 18'e indirdik. Gençlik merkezlerimizin sayısını arttırdık. Bu yıl içinde 46 yeni öğrenci yurdunu hizmete alacağız.

"SİZLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Spordan sanata, bilimden eğitime kadar birçok alanda siz gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Vefa gruplarında yer alan tüm gençlerimize de bu önemli günlerdeki çalışmalarından dolayı şahsım ve milletim adına gönülden teşekkür ediyorum.

"NORMALLEŞME ESKİSİ GİBİ BİR NORMALLEŞME DEĞİL"

Maske, temizlik ve mesafe kurallarına riayet edeceğiz. Normalleşmeyi bu durumun başlamasından öncesi gibi algılamamamız gerekiyor. Tedbirlere riayet ederek yeni bir normal oluşturmak zorundayız. Burada siz gençlere büyük rol düşüyor. Özellikle "bana bir şey olmaz" gibi bir düşünceye asla kapılmak doğru değil. Bu noktada dikkatli olacağız. Ben bu vesileyle sizlerin şahsında tüm gençlerimizin bayramlarını tebrik ediyor. Hepimizi hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Burs ve kredi ödemelerini bugün başlattık.


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