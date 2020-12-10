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10 Aralık 2020 Perşembe 09:24 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, bugün Aliyev ile görüşecek

Başkan Erdoğan, bugün Aliyev ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bugün Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bugün Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak. 

TRT Haber'de yer alan haberde  Erdoğan çiftini, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

Başkan Erdoğan mevkidaşı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde biraraya geldi.

Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak

Erdoğan resmi temaslarına bugün başlayacak. İlk olarak Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret edecek.

Daha sonra mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

Başkan  Erdoğan için Gençlik Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlenecek.

Görüşmelerin ardından iki lider, gündemi değerlendirmek üzere basın açıklaması yapacak. 

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