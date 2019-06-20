Başkan Erdoğan Bahçelievler'de konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bahçelievlerin tüm mahallelerindeki, semtlerindeki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bahçelievler 31 Mart seçimlerinde de yüzde 50'lik oy oranıyla belediye başkanlığına Hakan Bahadır kardeşimi layık görerek bizleri yalnız bırakmadığını gösterdi. Desteğiniz, sevginiz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz toplam bedeli 393 trilyon lirayı bulan 13 ayrı eserin ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

'CHP ADAYININ SİCİLİ BOZUKTUR'

Biliyorsunuz pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenileme seçimi var. Bu seçimde İstanbul halkı iki adaydan birine karar verecek. TV programından önce moderatörlerle otelde bir araya gelip soruları alıyor ve hazırlıkları yapıp gece programa çıkıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki yatsıya kadar bile yanmadı. Çabuk söndü. Pazar günü bu mumu tamamen söndürmeye var mıyız? İstanbulumuza layık bir belediye başkanı adayı ile seçime girelim istedik. CHP adayı her fırsatta Sayıştay raporlarından bahsederek İBB yönetimini itham etmektedir. CHP adayının sicili Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur. Siyasi dilde bunun adı çalmaktır, hukuki dilde yolsuzluk, usulsüzlüktür, siz bunu yaptınız.

KİM ÇALDI BİZE SORMAYACAKSIN

Şimdi ne diyor bu şahıs kim çaldı diyor? Bunu bize sormayacaksın. Sandıkların tamamı sayılsaydı, bu pazar seçim yapmazdık. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmazdık. Kasıtlı birleştirme tutanaklarını kasıtlı olarak görmezden geldiler.

Daha mazbatayı almadan gidip Anıtkabir defterine belediye başkanı diye imza attı. Bu nasıl iş? Ve İl Seçim Kurulu'nun verdiği mazbata nihai mazbata değildir. Bunları ben yaşadım, iyi bilirim."

ÇOK DA PİŞKİN! 'NE OLACAK' DİYOR

Daha sonra belediyenin kapısından girer girmez her türlü kanuna aykırı şekilde belediyenin verilerini kopyalamaya çalışıyor.Dışarıdan 3 kişi getirdiler, bunlar belediye çalışanı değil. Çok da pişkin bunlar yapılır, ne olacak diyor.

Belediye verileri teknik bir zorunluluk olarak iki farklı yerde depolanır. Bu FETÖ metodudur. Yani bunlar hep verileri çalarlardı. Neyse ki bu teşebbüsü mahkeme kararıyla engellendi.

VALİYE HAKARET CUMHURBAŞKANINA HAKARETTİR

Kendisi Ankara'dayken evrak imzalıyor. Bu kişi İstanbullunun gönül köprülerini yıkmaya çalışıyor. Oteldeki görüşme için birisi 2-3 dakika diyor, diğeri 15 dakika diyor, tespit ettik 45 dakika odaya kapanıp soruları çalmışlar. Bayramda Ordu'da VIP kapısından geçişi engellenince Valiye hakaret ediyor. Valiler Cumhurbaşkanı'nın temsilcisidir. Valiye hakaret Cumhurbaşkanı'na hakarettir, millete hakarettir. Sen bir valiye it diyemezsin. Ben it demedim diyor, dedim ki itleşme... Böyle bir adam İstanbul'un başına getirilebilir mi?