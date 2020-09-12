12 Eylül 2020 Cumartesi 18:41 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'yı kabul etti
DHA
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı kabul etti.
Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda katıldığı programların ardından Haliç Kongre Merkezi'ne geçti.
Erdoğan burada Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ta yer aldı.