Başkan Erdoğan: Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde atılan ve atılacak adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlı olduklarını belirtti.



AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkarı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız."

Başkan Erdoğan, mesajında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bilgisini verdiği desteklerin yer aldığı bir görsel de paylaştı.

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