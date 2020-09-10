Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 12 kişi yurda yerleştirildi

Bartın’da koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinaya alınan 12 kişi, karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle, Bartın Valiliği’nin karantina yurdu olarak belirlediği Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantinalarını tamamlamak üzere tecrit altına alındı

DHA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, denetimler sonucu izolasyon tedbirlerine uymayanların yurtta karantinaya alınmaya devam edileceği, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

"MASRAFLAR ŞAHISLARSAN TAHSİL EDİLECEK"

Koronavirüs denetimlerine katılan Bartın Valisi Sinan Güner, girdiği iş yerlerinde kurallara harfiyen uyulmadığını gördüğünü belirterek şunları ifade etti:

"Bugün yapacağımız hıfzıssıhha toplantısında, caydırıcılık olması açısından bundan sonra yurtlarda kalacakların iaşe masraflarını şahıslardan tahsil edeceğiz." dedi.