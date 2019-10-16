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  3. Barış Pınarı Harekatı'na kara propagandadan 24 kişi tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı'na kara propagandadan 24 kişi tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı'na kara propagandadan 24 kişi tutuklandı

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 186 kişiden 24'ü tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde siber birimlerin, devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, devletin yapısına, genel güvenliğe yönelik önleyici ve koruyucu tedbirleri almak amacıyla gerçekleştirdiği sanal devriye faaliyetleri, ülke genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.

Bu kapsamda, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından kara propaganda yapan, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek için kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yapan kullanıcılara yönelik çalışmalara da hız verildi.

839 KİŞİ SUÇ İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARDA BULUNDU

Çalışmalar sonucu, 839 kişinin sosyal medya hesaplarından suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Söz konusu hesaplardan 62'sinin Almanya, İngiltere ve Fransa'dan yönetildiği belirlendi.

Yapılan operasyonlarda, 186 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 24'ü tutuklanırken, 40'ı adli kontrol şartıyla olmak üzere 78 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer zanlılarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

AA

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