Barış Pınarı Harekatı sonrası CİMER'e mesaj yağdı

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası CİMER(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)'e mesaj atan binlerce vatandaş harekat katılmak istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CİMER'e gelen bazı mesajları yayımladı.

İşte Altun'un o paylaşımı ve gururlandıran mesajlar:

Bu milletin her bir ferdi bir mucizedir.



Zaman değişir, teknoloji değişir, dünya değişir; milletimizin fedakarlığı, vatan sevgisi, feraseti değişmez.



Bu millet eğilmez. ???????????? #BarışPınarıHarekatı



(CİMER’e gelen binlerce mesajdan sadece birkaç örnek) pic.twitter.com/AK3pnag3oC