Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG’ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir."