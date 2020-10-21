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21 Ekim 2020 Çarşamba 09:50 | Son Güncelleme:

Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG’ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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