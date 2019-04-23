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Bandırma Vapuru 100. yılda sahnede

Bandırma Vapuru 100. yılda sahnede

19 Mayıs’ın 100. yılında Milli Mücadele yıllarını anlatan “Bitmeyen Yolculuk-1919” isimli eser Samsun'daki özel etkinlikte sahnelenecek. Atatürk’ü balet Tan Sağtürk canlandıracak.

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Osman Nuri CERİT

19 Mayıs 1919’un 100. Yıl kutlamaları için özel bir etkinlik düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun’da sahnelenmek üzere “Bitmeyen Yolculuk-1919” adıyla bir sahne ve dans gösterisi hazırlıyor. Gösteri, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gitmek üzere bindiği Bandırma Vapuru’nda başlayacak.  Özel bir sistemle sahnede hareket edecek olan vapurun yapım çalışmaları devam ediyor.  Atatürk’ün Bandırma Vapuru’ndan Samsun’a ayak basmasının bire bir canlandırılacağı gösteride, Türk tarihinde yolculuk yapılacak. Etkinlikte Mustafa Kemal’i ünlü balet Tan Sağtürk canlandıracak.

500 kişilik dev kadro 

500’ün üzerinde bir kadronun sahne alacağı gösteride bin 277 kostüm kullanılacak. Gösteride, Devlet Halk Dansları Topluluğu ve Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla Polis Akademisi öğrencileri, Özel Harekat polisleri, sporcular, jimnastikçiler, Samsunsporlu futbolcular ve Gürcistan’dan gelecek dansçılar görev alacak. Dansların teknolojiyle buluşacağı gösteride, Hasan Yalnızoğlu gibi ünlü isimler dans edecek. 4. Murat, Sultan Vahdettin, Kazım Karabekir ve Zübeyde Hanım gibi tarihi figürler de canlandırılacak. Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya Sargın’ın hazırladığı “Bitmeyen Yolculuk-1919”da bazı son dakika sürprizleri de yer alacak.

Özel bir sistemle sahnede hareket edecek olan temsili Bandırma Vapuru'nun yapım çalışmaları sürüyor.

Başkan Erdoğan da izleyecek

Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru’ndan Samsun’a ayak basmasının bire bir canlandırılacağı gösteriyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar da izleyecek. 

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