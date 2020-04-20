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  3. Balıkesir'de jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Balıkesir'de jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Balıkesir'de jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerine ateş açılması sonucu iki asker yaralandı.

Kadıköy Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi etrafında uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda iki uzman çavuş yaralandı, ateş açtıkları iddia edilen A.T. ve M.D. ile beraberindeki iki kişi araçla kaçtı. Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler, polis ekiplerince garaj kavşağında yakalandı.

YARALI ASKERLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, yaralı uzman çavuşların tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada "Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yaralanan iki uzman çavuşumuzun da sağlık durumları iyiye doğru gitmektedir." ifadesi kullanıldı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

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