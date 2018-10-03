Bakırköy'de dehşet saçan sürücü tutuklandı

Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin önünde, bir kadını darbettiği sırada kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürdüğü, bazı kişilerin yaralanmasına neden olduğu ve park halindeki diğer araçlara çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan G.S.G'nin çıkarıldığı Bakırköy Adliyesi'ndeki savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli G.S.G'nin ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

- "Alkol tespit edildi"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, olay nedeniyle ikisinin vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde 6 vatandaşın ve şüphelinin aracındaki mağdurun yaralandığı belirtildi.

Şüphelinin kanında yapılan incelemede alkol tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şüpheli hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılığımız tarafından şüphelinin sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir.'' denildi.

Şüpheli G.S.G. geçen yıl da Ataköy'de hakim ve savcı lojmanlarının bulunduğu 9 katlı bir binanın 7. katındaki evinin penceresinden parka doğru ateş açarak 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınmış, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılmıştı.

(AA)