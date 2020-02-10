Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0052
  • 6,5814
  • 303.7
  • 120625
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakanlıktan Marmaraya'a yapılan zam hakkında açıklama

Bakanlıktan Marmaraya'a yapılan zam hakkında açıklama

Bakanlıktan Marmaraya'a yapılan zam hakkında açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ” Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır.' denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ” Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır.' denildi.

TCDD'DEN AÇIKLAMA

TCDD, zammı kendilerinin değil İBB'nin yaptığını belirterek "UKOME kararı gereğince Marmaray'da geçiş ücretleri artırıldı. Bu konuda TCDD'nin herhangi bir yetkisi yoktur. UKOME kararı uygulandı. TCDD sadece işletmeyi yapıyor" dedi.

Buna göre 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2.60 TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi.  1 - 43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu. Yeni tarife şöyle:

1-7 durak: 3.5 TL
8-14 durak: 4.5 TL
15-21 durak: 5.2 TL
22-28 durak: 6 TL
29-35 durak: 7 TL
36-43 durak: 7.75 TL


Serenay ve Cem aşkı tam gaz! Atina tatilinden yeni kare
Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!
'Kasa sağlam ellerde'
Ünlü çiftten 450 bin TL'lik yeni karavan
Sıla, Demet Akalın'ı neden sildi? İlk kez konuştu
<p>Türkiye´nin farklı birliklerinden gönderilen komando ile ZPT´lerin yer aldığı askeri konvoy, Hata

İdlib´deki Gözlem Noktalarına Komando ZPT Sevkıyatı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Merve Özbey ve Kenan Koçak evlendi! İşte ünlülerin akın ettiği düğünden kareler

Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı! Havadan böyle görüntülendi