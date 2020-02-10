Bakanlıktan Marmaraya'a yapılan zam hakkında açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ” Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır.' denildi.

TCDD'DEN AÇIKLAMA

TCDD, zammı kendilerinin değil İBB'nin yaptığını belirterek "UKOME kararı gereğince Marmaray'da geçiş ücretleri artırıldı. Bu konuda TCDD'nin herhangi bir yetkisi yoktur. UKOME kararı uygulandı. TCDD sadece işletmeyi yapıyor" dedi.

Buna göre 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2.60 TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi. 1 - 43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu. Yeni tarife şöyle:

1-7 durak: 3.5 TL

8-14 durak: 4.5 TL

15-21 durak: 5.2 TL

22-28 durak: 6 TL

29-35 durak: 7 TL

36-43 durak: 7.75 TL