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  3. Bakanlık koronavirüs fırsatçılarına karşı harekete geçti... İşte o uygulama

Bakanlık koronavirüs fırsatçılarına karşı harekete geçti... İşte o uygulama

Bakanlık koronavirüs fırsatçılarına karşı harekete geçti... İşte o uygulama

Koronavirüs nedeniyle maske, tulum ve özellikle hijyen ürünlerinde fahiş fiyatlar uygulayarak fırsatçılık yapanlara karşı yeni bir mobil uygulama kullanıma sunuldu.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatlarla fırsatçılık yapanlara karşı harekete geçti. Özellikle hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan vatandaşlar için yeni bir mobil uygulamayı kullanıma sunan bakanlık, bu uygulamadan gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. 

Koronavirüsü fırsat bilerek fahiş fiyatlar uygulayanlara karşı "HFA" isimli mobil uygulamayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

UYGULAMAYA BU LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ:


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