Bakanlık koronavirüs fırsatçılarına karşı harekete geçti... İşte o uygulama

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatlarla fırsatçılık yapanlara karşı harekete geçti. Özellikle hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan vatandaşlar için yeni bir mobil uygulamayı kullanıma sunan bakanlık, bu uygulamadan gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Koronavirüsü fırsat bilerek fahiş fiyatlar uygulayanlara karşı "HFA" isimli mobil uygulamayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

UYGULAMAYA BU LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ: