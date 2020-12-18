Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, Ukrayna'da Kırım Tatar temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşları ile yapacakları "2+2" formatındaki toplantıya katılmak ve çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Kiev'e geldi.

AA'nın aktardığı habere göre, Kırım Tatar temsilcileri ile de görüşen Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, bu kapsamda Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov ile Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz ile bir araya geldi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kırım Tatar temsilcileri ile görüşmesinden görüntüler.https://t.co/kZrGIZroTI#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/Q5PKOLZKNg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 17, 2020

Görüşmeye, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cebbarova, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de katıldı.