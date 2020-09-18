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  • Bakan Varank: 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi belgeseli Teknofest kapsamında yayınlanacak
18 Eylül 2020 Cuma 14:13 | Son Güncelleme:

Bakan Varank: 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi belgeseli Teknofest kapsamında yayınlanacak

Bakan Varank: 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi belgeseli Teknofest kapsamında yayınlanacak
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin detaylarının yer aldığı belgeselin, bu yıl Teknofest kapsamında yayınlanacağını duyurdu. Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gezegenin karakutusu Antarktika'nın şifrelerini Türk bilim insanları çözüyor." ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin detaylarının yer aldığı belgeselin, bu yıl Teknofest kapsamında yayınlanacağını duyurdu. Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gezegenin karakutusu Antarktika'nın şifrelerini Türk bilim insanları çözüyor." şeklinde konuştu.

Bakan Varank, Twitter hesabından, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi için hazırlanan "Gezegenin Karakutusu; Antarktika" isimli belgeselin tanıtım videosunu paylaştı.

Paylaşımında "Beyaz Kıta" için "Sahibi, bayrağı, başkenti, yerli halkı ve resmi saat dilimi yok. Gezegenin karakutusu Antarktika'nın şifrelerini Türk bilim insanları çözüyor." değerlendirmesinde bulunan Varank, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin detaylarının Teknofest 2020 kapsamında yayınlanacak belgeselde yer alacağını duyurdu.

BEYAZ KITA'YA 4'ÜNCÜ ULUSAL YOLCULUK

Türkiye'nin kutup çalışmaları TÜBİTAK bünyesinde kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) ile kurumsal bir yapı kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 4'üncüsü, TÜBİTAK KARE tarafından koordine edildi.

Bu yıl 9 Şubat'ta Antarktika'ya yola çıkan 24 kişilik sefer ekibi, Beyaz Kıta'daki çalışmalarının ardından 8 Mart'ta Türkiye'ye döndü. Sefer süresince araştırmacılar, geçen yıl Antarktika'da kurulan geçici bilim yerleşkesinde yer, canlı ve deniz bilimleri alanında 15 farklı proje yürüttü.

4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin detaylarının yer aldığı belgesel, 24-27 Eylül'de Gaziantep'te gerçekleştirilecek Teknofest kapsamında "Gezegenin Karakutusu; Antarktika" ismiyle TRT 1 ve TRT Belgesel kanallarından yayınlanacak.

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