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  • Bakan Varank: 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
12 Kasım 2020 Perşembe 10:03 | Son Güncelleme:

Bakan Varank: 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

Bakan Varank: 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

Son Dakika Haberleri.. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Eylül'de 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Eylül'de 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık" açıklamasında bulundu.

<p>Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Akşam TV'ye anlattı.</p><p>Editör: <a href='ma

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