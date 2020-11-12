12 Kasım 2020 Perşembe 10:03 | Son Güncelleme:
Bakan Varank: 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
Son Dakika Haberleri.. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Eylül'de 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık" açıklamasında bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Eylül'de 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık" açıklamasında bulundu.