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  3. Bakan Soylu'dan net mesaj: Kahramanlar peşinizde

Bakan Soylu'dan net mesaj: Kahramanlar peşinizde

Bakan Soylu'dan net mesaj: Kahramanlar peşinizde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında yurt içinde 5 teröristin daha azaldığını belirterek, "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iç güvenlik operasyonlarına yönelik şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanlar devam ediyor... Bugün Lice'de biri turuncu listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3... Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi."

(AA)


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