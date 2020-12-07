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  • Bakan Soylu'dan HDP'ye sert tepki: Yalan ağzına yuva yapmış
07 Aralık 2020 Pazartesi 15:27 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan HDP'ye sert tepki: Yalan ağzına yuva yapmış

Bakan Soylu'dan HDP'ye sert tepki: Yalan ağzına yuva yapmış

Batman Gercüş'te çocuğun cinsel istismar olayına ilişkin asılsız iddialar ortaya atan HDP'ye Bakan Soylu sert tepki gösterdi. Soylu, "Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının malum durumunu örtbas etmek için atıyor... Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Batman'daki olayla ilgili HDP'nin iddialarına çok sert tepki verdi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

’Yalan ağzına yuva yapmış’ siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor...Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor."
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