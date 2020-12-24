Bakan Soylu'dan AİHM'nin kararına sert tepki: Demirtaş teröristtir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 3 bin 251 personelin katılımıyla 'Yıldırım Bestler-17' operasyonunun başlatıldığını duyurdu. AİHM'nin Demirtaş kararını da sert tepki gösteren Bakan Soylu, "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"YILDIRIM BESTLER-17 OPERASYONU BAŞLADI"

Geçtiğimiz yıllarda da bu toplantılarımızı gerçekleştirdik ve bunu alışkanlık haline getirdik. 2021'de plan, programlarımızı değerlendirmek üzere hep birlikteyiz.

Konuşmamın bu bölümünde dün akşam itibariyle 3251 personelle birlikte sahaya sızan Van Asayiş Jandarma Bölge Komutanlığımızın koordinasyonunda yürütülen JÖH, PÖH ve güvenlik korucularımızın içinde bulunan Yıldırım Bestler-17 operasyonu başladı.

Terör, göç, uyuşturucu artık herkesin sorunudur.

Teknolojik imkanlar güvenliği temsil etmekle yükümlü kurumlara yardım ettiği gibi yeni tehditler de oluşturuyor.

Kimya gelişiyor, ama her yıl 50'den fazla yeni sentetik uyuşturucu AB Erken Uyarı Sistemi tarafından ilk kez keşfediliyor.

Siber Suçlar denilen bir suç türü çıktı.

AİHM'NİN DEMİRTAŞ KARARI

İtalya'da seçilmiş belediye başkanları kirli ilişkileri nedeniyle görevden alındı, yerine kayyum atandı. Kimse ses çıkarmadı. Fransa'da, Yunanistan'da bunlar sorun olmadı. Türkiye terörle mücadele ederken ise işler değişiyor.

Kusura bakmasınlar Avrupa bugün gırtlağına dayanmış bıçağın farkında değil. Tehlikenin farkında değil. Kendilerine akıl, nizam diliyorum. Alacaklarını da zannetmiyorum. Avrupa'nın içinde gözlerini Türkiye-Müslüman düşmanlığı bürümüş. Dönüp kendilerine gelmelerini elbette bekliyoruz. 'mış gibi' uyguladıkları evrensel kurallara yapmalarını diliyorum.

'PKK'yı eleştirin' denmesine rağmen bir kez bile PKK ile açıklama yapmayan, tam tersine onlara destek veren, iştahlandıran Selahattin Demirtaş teröristtir.

AİHM'nin almış olduğu karar boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur. Çok net ve açıktır. Türkiye'nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit olduğu, bu hali Türkiye düşmanlığı üzerinden sergileyen Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir.

PAK GÖREVİNE BAŞLADI

Her alanda polisimiz görev başındaydı.

Onca terör tehdidine rağmen, her meselenin önünde giden, tedbir alan ve 15 Temmuz'dan sonra özellikle tüm tecrübesini, birikimini ortaya koyan bu teşkilata hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi şimdi Güvenlik Dairemizin koordinasyonunda Polis Arama Kurtarma (PAK) da görevine başlamıştır. Coğrafyamız deprem coğrafyasıdır. Polislerimiz aldıkları eğitimle bu afetlere hazır hale getirilmiştir.

'ÇIPLAK ARAMA' İDDİASI

Uşak'la ilgili bir iddia ortaya attılar. Valiliğimiz-Emniyetimiz yalanladı. Tekrar ortaya attılar. Ne yazık ki dün ana muhalefet liderinin hâlen bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk. Buradan söyleyeyim... Türk Polis Teşkilatı'na bu iddiaları atan ispatlamazsa, namussuzdur, şerefsizdir. 'Çıplak arama' iftirasını atmak alçaklık ve namussuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir. Bunu ispatlamayan da namussuzdur.

Bir kere sorabilme kabiliyetine sahip değil misiniz yahu? Kimin peşine takılıyorsunuz? Bir terör örgütünün siyasi kanadından, FETÖ'cü terör örgütünden olduğu belli olan bir vekilin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu bir FETÖ'cü teröristtir. Üzerinde sadece milletvekili kılıfı var. FETÖ'nün sözleriyle bunu ifade etmektedir.

Zihni bulanmış, aklı gitmiş. FETÖ teröristi olan... Açık söylüyorum. Ben buradan yargıya da çağrıda bulunuyorum. Hakikaten bu adam teröristtir, suç duyurusunda bulunduk defalarca. Gereği yerine getirilsin.

'Cezaevinde çıplak arama yapılsın mı yapılmasın mı?' yönetmelik var... Jandarma olarak kolluk olarak aramalarda görevimiz var ama esas meseleler doktor nezaretinde yapılır. Arkadaşlar, telefonlardan uyuşturucuya, suç aletlerinden sim kartlara kadar her türlü cezaevine girerken, binlerce maddenin, suç unsurunun yakalandığı meseleler ortada. Tabancalar... Tamam. Karakollarda polis amirliklerinde kesinlikle bu söz konusu değildir. Ama cezaevlerinin kendisine ait bir güvenlik anlayışı söz konusudur.

Pensilvanya'nın düğmeye basmasını bekliyorlar. Gazi meclisimizi bu meselelerin odağı haline getirmek ahlâksızlıktır. Bu kişilere sadece şunu söylemek istiyorum; Bu devlet-millet bunu hak etmiyor.