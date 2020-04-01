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  3. Bakan Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız

Bakan Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız

Bakan Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin. Daha fazla zorlaştıracağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim vatandaşa mesajımız çok net. Şehirlerden şehirlere gitmeyin. Daha fazla zorlaştıracağız." dedi.

Soylu, seyahat izin belgesine ilişkin, "Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin. Bunun hepsine cevaz veremeyiz, vermemiz de imkansız." diye konuştu.

Soylu, "Otobüs yolculuğu yüzde 99 azaldı. Uçak yolculuğu neredeyse günlük birkaç sefer seviyesine düştü." dedi.

Soylu, "24 vilayetimizde karantina tedbiri uyguluyoruz. Valilerimize bu karantina tedbirinin mümkün olduğunca görüldüğü yerde artırılması talimatını verdim." açıklamasında bulundu.

Soylu, "Bu durumda en kötü söz 'Her şey iyi durumda' demektir. Bu, hepimizi büyük bir gevşekliğe iter ve rehavete iter." ifadesinde bulundu. 

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