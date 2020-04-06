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  3. Bakan Selçuk: Türkiye Eczacılar Birliği ile ilaç teminine ilişkin ek protokol imzalandı

Bakan Selçuk: Türkiye Eczacılar Birliği ile ilaç teminine ilişkin ek protokol imzalandı

Bakan Selçuk: Türkiye Eczacılar Birliği ile ilaç teminine ilişkin ek protokol imzalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek protokol imzalandığını duyurdu

İlaç teminine ilişkin protokolün 31 Mart itibarıyla sona erdiğini anımsatan Bakan Selçuk, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yeni protokol görüşmeleri sürecinin ertelenmesi konusunda mutabakata vardık. Vatandaşımızın sağlık hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi ve ilaç teminin aksamamasını sağlamak için mevcut protokolümüzün süresini uzattık. Bunun için de SGK ile TEB arasında ek bir protokol imzaladık.” dedi.

Bakan Selçuk, mevcut protokol kapsamında eczacılarla yapılan sözleşmelerin yenilenmesine gerek kalmayacağını da bildirdi.


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