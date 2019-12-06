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  3. Bakan Kurum: Termik santrallerde 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

Bakan Kurum: Termik santrallerde 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

Bakan Kurum: Termik santrallerde 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerle ilgili, "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı incelemesini yapacak, son durumlarını tespit edecekler. 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(Termik santraller) 1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız." dedi.

Bakan Kurum, "Ekiplerimiz bu ay içinde 13 termik santralimizin ayrı ayrı incelemesini yapacak, son durumlarını tespit edecekler." şeklinde konuştu.

AA


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