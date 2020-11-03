Bakan Kurum duyurdu: İzmir'de tarihin en büyük kentsel dönüşüm projesi başlıyor

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında 17 bina yıkılırken çok sayıda binada da hasar oluştu. Deprem sonrası açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'de tarihin en büyük kentsel dönüşüm çalışmasını başlattıklarını duyurdu.

"İZMİR'DE 3 BİN REZERV KONUT ÜRETİLECEK"

Konu hakkında düzenlenen basın toplantısı kapsamında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum resmi twitter hesabı üzerinden de alınan kararları duyurdu.

Bakan Kurum "İzmir’de yıkılan 17 binanın bulunduğu alanda yerinde dönüşüm anlayışı ile kentsel dönüşüm çalışmamızı başlatıyoruz. Ayrıca İzmir Şehir Hastanesi’nin yanında, 1,5 milyon m² alanda 3 bin rezerv konut üreteceğiz.