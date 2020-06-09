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  3. Bakan Koca'dan 'maske ve sosyal mesafe' uyarısı
09 Haziran 2020 Salı 00:33 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan 'maske ve sosyal mesafe' uyarısı

Bakan Koca'dan 'maske ve sosyal mesafe' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz. Uymayanları, nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 tedbirlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, vatandaşların çoğunun tedbirlere uyduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle gençler! Geri dönüşsüz başarı için, eski kısıtlara kıyasla küçük bazı zorlukları, uyum içinde, hep birlikte benimseyelim. Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz. Uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim."

"SEYAHATE ÇIKARKEN ALDIĞINIZ TEDBİRLERİ EVDE BIRAKMAYIN"

Bakan Koca ayrıca, şu uyarıda bulundu:

"Yaz geldi. Büyüklerimiz dahil birçoğumuz, köyümüze, kentimize ya da tatile gidiyoruz. Uzun yolun başı ve sonu çok dikkat istiyor. Biniş ve inişte kalabalığa karşı mesafeli, maskeli olmalıyız. İhmaller, kötü ihtimali büyütür. Şimdiye dek aldığımız tedbirleri elden bırakmayalım."

Koca, "Seyahate çıkarken aldığınız tedbirleri evde bırakmayın." mesajını da paylaştı. 

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