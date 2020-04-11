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  3. Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.


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