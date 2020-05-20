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  3. Bakan Koca'dan 'Kelebek Etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir

Bakan Koca'dan 'Kelebek Etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir

Bakan Koca'dan 'Kelebek Etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım "dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs riskinin devam ettiğine ilişkin paylaşım yaptı.

Koca,"Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.


Bakan Koca'dan 'Kelebek Etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
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