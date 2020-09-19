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19 Eylül 2020 Cumartesi 21:19 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan 'İspanyol Gribi' örneğiyle tedbir çağrısı

Bakan Koca'dan 'İspanyol Gribi' örneğiyle tedbir çağrısı
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1918'deki İspanyol Gribi salgınında da tedbirin maske, mesafe ve temizlik olduğuna dikkati çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1918'deki İspanyol Gribi salgınında da tedbirin maske, mesafe ve temizlik olduğuna dikkati çekerek, "Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım." uyarısında bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İspanyol Gribi salgınında, koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım."
<p>Editör: <a href='Mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a></p>

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