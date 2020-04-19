Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabını aktif olarak kullanmayı sürdürüyor.

Bakan Koca bir video paylaşarak bahara kavuşmak için sabırlı olunması bu sebeple evde kalınması çağrısında bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım.

Bakan Koca'dan 83 milyona mesaj...