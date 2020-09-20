Bakan Koca'da Mansur Yavaş'a cevap: Mücadele birlikte mümkün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mansur Yavaş'ın Twitter'da yaptığı bir paylaşımını alıntılayarak, "Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Mansur Yavaş'ın bir tweetini alıntılayarak yanıt olarak şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Yavaş, teşekkür ederim. Covid pozitif ve şüpheliler HES Uygulamasına kayıtlıdır; bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün"

İŞTE MANSUR YAVAŞ'IN PAYLAŞIMI

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz." değerlendirmesinde bulunmuştu.