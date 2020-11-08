Bakan Koca uyardı: Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili uyarıda bulunarak, "Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı"