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  3. Bakan Koca son durumu açıkladı! Hasta sayısı 670'e, ölümlü vaka sayısı ise 9'a yükseldi

Bakan Koca son durumu açıkladı! Hasta sayısı 670'e, ölümlü vaka sayısı ise 9'a yükseldi

Bakan Koca son durumu açıkladı! Hasta sayısı 670'e, ölümlü vaka sayısı ise 9'a yükseldi

Son Dakika Haberleri.. Bakan Koca: Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311'i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım.

Bakan Koca: Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. 

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