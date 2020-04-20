Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisiyle ve tedbirlerle kazanacağız."

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4674 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 90 bin 980, can kaybı 2140 oldu.

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 1454 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 13 bin 430 oldu.