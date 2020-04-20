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  3. Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Bugünkü test sayısının 40 bine yaklaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisiyle ve tedbirlerle kazanacağız."

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4674 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 90 bin 980, can kaybı 2140 oldu.

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 1454 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 13 bin 430 oldu.

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