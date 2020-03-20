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  3. Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, vaka sayısı 359

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, vaka sayısı 359

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4, vaka sayısı 359

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız 4 oldu." ifadelerini kullandı.


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