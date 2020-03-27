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  3. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

AA'nın aktardığı habere göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapması bekleniyor.

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