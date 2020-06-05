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  3. Bakan Koca, AB üyesi 26 ülkenin büyükelçileriyle online toplantı yaptı
05 Haziran 2020 Cuma 18:26 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, AB üyesi 26 ülkenin büyükelçileriyle online toplantı yaptı

Bakan Koca, AB üyesi 26 ülkenin büyükelçileriyle online toplantı yaptı

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Koca: "Salgın süreci göstermiştir ki Türkiye sadece siyasi ve ekonomik alanda değil sağlık alanında da AB'ye büyük güç katacaktır."

Sağlık Bakanı Koca: "Salgın süreci göstermiştir ki Türkiye sadece siyasi ve ekonomik alanda değil sağlık alanında da AB’ye büyük güç katacaktır."

Sağlık Bakanı Koca: "Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6'dır. Toplam ölümlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır."

Sağlık Bakanı Koca, kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye’ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldiğini bildirdi.

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Bakan Koca, AB üyesi 26 ülkenin büyükelçileriyle online toplantı yaptı
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