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  3. Bakan Karaismailoğlu: TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız
03 Haziran 2020 Çarşamba 15:58 | Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu: TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız

Bakan Karaismailoğlu: TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız

Son Dakika Haberleri.. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Resmi Gazete'de yayımlanan TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız. Böylece Milli Yüksek Hızlı Trenimizi (YHT) üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarına hızla başlayacak. Hedefimiz, Milli YHT ile birlikte bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın birleştirilmesiyle kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi’nin (TÜRASAŞ) Ana Statüsü’nün belirlendiğini bildirerek, “Resmi Gazete’de yayımlanan TÜRASAŞ’ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız. Böylece Milli Yüksek Hızlı Trenimizi (YHT) üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarına hızla başlayacak. Hedefimiz, Milli YHT ile birlikte bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek” dedi.

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